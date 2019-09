Recurso do WhatsApp para cancelar envio de mensagem pode deixar fotos e vídeos no aparelho do destinatário

Giovanni Santa Rosa

Já faz um tempo que o WhatsApp adicionou uma forma de cancelar o envio de mensagens. Na primeira hora após o envio, você tem a possibilidade de apagar a mensagem. Porém isso pode não funcionar como o esperado. Caso o destinatário esteja usando um iPhone, usar o recurso faz a mensagem sumir, mas, se ela continha uma foto ou um vídeo, o arquivo continua no rolo da câmera do celular da pessoa.

Quem observou isso foi o pesquisador de segurança Shitesh Sachan. Ele observou que iPhones com a opção “Salvar no rolo da câmera” ativado ficam com as imagens e os vídeos mesmo que o remetente use o recurso “Apagar para todos”. Essa opção, vale lembrar, vem ativada por padrão no app. O mesmo, porém, não acontece com celulares Android — nesse caso, o aplicativo também apaga o arquivo do aparelho do destinatário.

Após ser procurado pelo pesquisador, o WhatsApp sugeriu que o recurso não oferece qualquer garantia de que deletará arquivos de mídia do celular do destinatário. A declaração do porta-voz foi reproduzida pelo site The Hacker News.

