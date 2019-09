TSE homologa desistência de recurso do empresário Luciano Hang

Gabriela Coelho

O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, homologou nesta quarta-feira (18/9) um pedido de desistência do empresário Luciano Hang de protocolar recurso contra a condenação de agosto, no valor de R$ 2 mil, por fazer propaganda irregular na campanha do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a denúncia, na campanha eleitoral de 2018, Hang teria coagido os funcionários das lojas dele a votar em Bolsonaro. A sentença foi proferida pelo TSE no dia 13 de agosto.

De acordo com o documento, a defesa do empresário desistiu de recorrer da decisão e informou que Hang cumprirá a sentença.

No início de outubro do ano passado, Hang gravou um vídeo no interior de uma de suas lojas, falando a seus clientes e funcionários, que tudo ouviam pelo sistema de som do local.

“Todos sabem a minha posição. Eu sou Bolsonaro! Bolsonaro! Quero uma salva de palmas.” Na sequência, pediu a todos que saudassem o então candidato, em coro: “Bolsonaro! Bolsonaro! Bolsonaro!”. E conclui em pedido de voto: “Pra esse Brasil mudar, pra esse Brasil melhorar, Bolsonaro Presidente”

