Os chalés foram construídos ao longo de alamedas arborizadas, cercados de muito verde, com jardins coloridos e bem cuidados.

Monte Verde, distrito de Camanducaia, no sul de Minas Gerais, que está a 160 quilômetros da capital e a 320 quilômetros de Belo Horizonte, abriga a charmosa e premiadíssima Estalagem Wiesbaden que propõe ao turista desacelerar. Observar por exemplo uma infinidade de pássaros, borboletas ou esquilos ou simplesmente caminhar nas alamedas de Araucárias centenárias, sem se preocupar com trânsito, violência, poluição e pressa, fatores que aceleram o stress diário.

Os chalés foram construídos ao longo de alamedas arborizadas, cercados de muito verde, com jardins coloridos e bem cuidados. Na estadia, o cliente tem contato permanente com a natureza, em atividades onde a beleza reside na sua simplicidade: A Estalagem Wiesbaden é o lugar perfeito para quem busca conforto, segurança e tranquilidade. O visitante pode desfrutar da piscina, tomar uma revigorante sessão de sauna, nadar na relaxante piscina climatizada, ou ainda agendar aquela deliciosa massagem para aliviar o stress do dia a dia.

O café da manhã é servido sem pressa até às 16 horas

O café da manhã é um dos mais completos e saborosos da região e pode ser tomado até às 16 horas – no chalé, nos jardins ou na piscina -, sem qualquer cobrança extra. Quem escolhe é o hóspede. A tranquilidade e a proximidade com os animais e as plantas proporciona uma renovação, oferecendo momentos inesquecíveis de bem-estar e aconchego. O silêncio só é quebrado pelos sons da natureza. Algo reconfortante para quem vive nas grandes cidades. O pequeno lugarejo de Monte Verde apresenta outras opções de lazer como bares descolados, restaurantes intimistas e passeios de ecoturismo e alguns outros românticos.

Trilhas, adrenalina, artes e geleia

O visitante pode visitar a Fazenda Radical e colocar em prova a sua adrenalina – tirolesa, arco e flecha, arvorismo, quadriciclo e a falcoaria são algumas das opções de diversão. Já no Parque Verner Grinberg, vale a pena realizar as trilhas para explorar o Chapéu do Bispo e a Pedra Redonda; e no Haras Monte Verde a principal atração é o passeio a cavalo.

Para quem deseja curtir o clima frio, mesmo durante as outras estações do ano, vale conhecer Patinação Monte Verde e praticar a patinação no gelo. Para compras de arte, visite a galeria Paula Unger, e pra quem gosta de geleias de frutas experimente as da Tia Nata, com sabores bem naturais. Os hotéis em Monte Verde também estão com tarifas promocionais para hospedagem nos meses de outubro e novembro deste ano.

Curtir isso: Curtir Carregando...