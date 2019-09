Chegou a Mega da Virada 2019! Serão R$ 300 MILHÕES sorteados no último dia do ano

Falta pouco mais de três meses para a Mega da Virada 2019, o sorteio mais esperado do ano! Mais uma vez o Loteria Brasil saiu na frente. As apostas para o concurso especial de fim de ano já podem ser realizadas no site. O valor estimado para esse ano é de R$ 300 milhões, sorteados no concurso de número 2.220, que acontece no dia 31 de dezembro.

A Mega da Virada está entre os quatro sorteios especiais que acontecem durante o ano (as outras são Quina de São João, Dupla de Páscoa e Lotofácil da Independência) e a que tem o maior prêmio estimado entre elas.

Arrecadação da Mega da Viarada

Para chegar a esse valor estratosférico, a arrecadação é feita a partir das apostas feitas

exclusivas para a Mega da Virada e da destinação de 5% do prêmio bruto dos sorteios regulares da Mega-Sena para o prêmio principal da Mega-Sena da Virada.

Maiores prêmios da Mega da Virada

A Mega da Virada é conhecida pelos altos valores pagos para os apostadores dos sorteios especiais. Por exemplo, a Mega da Virada 2018 dividiu R$ 302.536.382,72 para 52 apostas. Cada jogo ganhador levou para casa R$ 5.818.007,36. Acredite essa edição ainda não é a que tem o maior prêmio pago pela loteria. Confira o TOP 5 dos maiores prêmio da Mega da Virada:

1º R$306.718.743,68 – 2000 – 31/12/2017

2º R$302.536.382,72 – 2110 – 31/12/2018

3º R$263.295.552,64 – 1665 – 31/12/2014

4º R$246.533.514,30 – 1775 – 31/12/2015

5º R$244.784.099,16 – 1455 – 31/12/2012

Como apostar na Mega da Virada

Apostar na Mega da Virada é igual apostar nos concursos regulares. Basta selecionar de 6 a 15 dezenas de 60 disponíveis, ou escolher um dos bolões do Loteria Brasil, que multiplicam suas chances de ganhar na loteria. Leva o prêmio máximo quem cravar as seis dezenas sorteadas. Como o concurso é especial ele não é acumulativo, isso quer dizer que, caso ninguém acerte os seis números, os R$ 300 milhões vão para as faixas seguintes.

Números da Mega da Virada

Você sabe quais são os números mais sorteados na Mega da Virada? As dezenas que mais apareceram foram 10, 05, 36 02 e 03, que surgiram em 4, 3, 3, 2 e 2 concursos, respectivamente. Já os três estados mais sortudos na Mega da Virada são: São Paulo com 23 apostas ganhadoras, Paraná com oito jogos vencedores e Espírito Santo com cinco apostas milionárias.

Bolões da Mega da Virada

Os bolões disponíveis no site do Loteria Brasil aumentam suas chances de ganhar na Mega da Virada, e são criados por quem entende de loterias, com um número de jogos elevado e por um valor que cabe no bolso. Por exemplo, o supergrupo MS-PKB contém 10.375 apostas de seis dezenas por R$ 120. Sua probabilidade de ganhar na Mega da Virada passa de 1 em 50.063.860 (aposta de seis dezenas), para 1 em 4.825.

Conheça o Loteria Brasil

O Loteria Brasil pertence ao grupo Sorte Online, que está no mercado há 15 anos e já pagou mais R$ 88 milhões para os apostadores cadastrados. Com o Loteria Brasil você joga até uma hora antes do sorteio, salva o comprovante digitalizado do jogo na sua conta e recebe o resultado da Mega da Virada no e-mail.

Fonte: Loteria Brasil

