Residencial Janary Nunes: divulgada lista de inscritos aptos a participar do sorteio

A Prefeitura de Macapá divulga as listas com os nomes das pessoas aptas a participar do sorteio para o Residencial Janary Nunes. Na oportunidade, também é dada publicidade à lista das famílias que declararam ter portador de microcefalia sob sua dependência.

O Município permite aos inscritos que não constam nas listas (pessoas inaptas) a entrada com recurso, com início nesta segunda-feira, 30 de setembro, até o dia 2 de outubro. O local para ingresso com recurso será feito exclusivamente no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast), localizado na Avenida Coaracy Nunes, nº 873 – Centro, das 8 às 14h.

O acesso à lista pode ser feito por meio do endereço eletrônico: http://macapa.ap.gov.br/cidadao/habitacional/janary-nunes

Cronograma com previsão das próximas etapas:

Dia: 27/09 – Publicação da lista de aptos e famílias com portador microcefalia sob sua dependência;

Dia: 30/09 a 02/10 – Período para entrada de recursos;

Dia: 03/09 a 11/10 – Período de análise dos recursos pelo Comitê Gestor do Programa Minha Casa, Minha Vida no município de Macapá;

Dia: 14/10 – Publicação dos resultados dos recursos;

Dia: 18/10 – Publicação da lista final de pessoas aptas para o sorteio.

Sávio Almeida

