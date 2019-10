Saia do vermelho: Dicas de como quitar suas dívidas

Acabar com as dívidas é o desejo de muitas pessoas, mas sabemos que, não é tarefa fácil.

Acabar com as dívidas é o desejo de muitas pessoas, mas sabemos que, não é tarefa fácil. Precisa de comprometimento, organização e paciência. Segundo estudo realizado pela Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor) e da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) em abril de 2019, o percentual de famílias brasileiras endividadas alcançou 62,7%, o que representa um aumento de 0,3 ponto percentual em relação a março deste ano. Se comparado ao mesmo período do ano passado, quando o indicador foi de 60,2% do total de famílias, o aumento foi mais expressivo, de 2,5.

De acordo com levantamento da Simplic – primeira fintech que possui mais de 3 milhões de clientes cadastrados em sua plataforma – cerca de 55% dos brasileiros que solicitaram crédito durante o ano 2018 afirmaram usar o dinheiro para pagar contas ou quitar dívidas. Pensando em ajudar as pessoas a saírem do vermelho, a Simplic listou cinco dicas de como quitar suas pendências financeiras.

Organize suas dívidas

O primeiro passo é colocar no papel todas as suas pendências e saber o valor total da sua dívida. Com essa organização, você consegue priorizar todos os pagamentos. Uma dica é pagar as dívidas mais caras primeiro, pois são as que têm maiores juros.

Formalize todos os contatos

Quando ligar para negociar uma dívida sempre anote o protocolo. Seja em um banco, loja, peça o número do atendimento e anote as principais informações que foram combinadas durante a ligação. Essa é uma prova caso aconteça algo fora do acordo.

Peça desconto

Muitas instituições oferecem descontos dependendo da forma que for realizar o pagamento da conta. Tente negociar a dívida, a retirada de juros e também da multa. Pagando à vista a chance de ganhar um bom desconto é maior.

Veja mais no Jornal Contábil

Curtir isso: Curtir Carregando...