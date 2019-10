WhatsApp Beta para Android está testando recurso de “autodestruição” de mensagens

A nova função vai permitir que as mensagens desapareçam depois de cinco segundos ou uma hora

Ana Luiza Pedroso

O WhatsApp está começando a testar a funcionalidade de “autodestruir” mensagens depois de um tempo para alguns usuários beta. A mensagem enviada pode ser definida pelo usuário para durar cinco segundos ou uma hora, depois que esse período for ultrapassado ela é automaticamente excluída. Até o momento ela está disponível apenas em alguns dispositivos na versão 2.19.275 do aplicativo beta para Android.

O site de desenvolvedores WABetaInfo fez a publicação informando que o novo recurso foi encontrado. Ele ainda não está disponível para todos os usuários, o site informa que o aplicativo ainda está testando o recurso antes de lançar amplamente, para evitar maiores erros e bugs por falhas do sistema. Isso significa que mesmo que a pessoa que tenha o Beta instalado no seu Android com a versão 2.19.275, é muito provável que o recurso ainda não possa ser utilizado.

A nova função vai permitir que uma mensagem enviada possa ter um tempo pré-definido para ficar visível. Até o momento ela vai estar disponível apenas nas configurações de grupos, ainda não tem como saber se ela será utilizada também em conversas privadas.

