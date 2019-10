Ambulancha é entregue totalmente reformada a comunidade do Bailique

O prefeito de Macapá, Clécio Luís e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estiveram no sábado, 5, no Igarapé da Fortaleza, para entregar mais uma ambulancha aos moradores do arquipélago do Bailique. Além das duas ambulanchas para transporte eletivo disponibilizadas pelo Município à região, a comunidade também conta com a UBS Fluvial Dra. Célia Trasel, que faz atendimento itinerante pelas comunidades do distrito.

“Essa é a segunda embarcação que enviamos para atender os moradores das áreas ribeirinhas, em especial a do Bailique. Essa ação faz parte de todo o investimento que estamos fazendo na área da saúde com a ajuda do senador Davi, que conseguiu disponibilizar recurso para que a prefeitura executasse os trabalhos”, explicou o prefeito Clécio.

O senador afirmou ter o sentimento de dever cumprido. Destacou que, mesmo com todas as dificuldades, a saúde da população é prioridade. “Fico muito feliz em poder colaborar, nesse sentido de trazer recursos que serão revertidos em auxílio à população amapaense”, ressaltou Davi.

De acordo com a secretária de Saúde de Macapá, Silvana Vedovelli, a embarcação servirá para o transporte de pacientes em caso de maior complexidade. “A ação faz parte do plano de melhorias que a gestão tem realizado na assistência à saúde. Com essa nova entrega, o Bailique passa a contar com quatro médicos [em Vila Progresso, Maranata e Itamatatuba], cinco Equipes de Saúde da Família, três embarcações, além da UBS Vila Progresso e dos postos de Maranata, Itamatatuba e Limão do Curuá, que dão uma média de 2 mil atendimentos por mês”, ressaltou.

Avanços

Além da entrega das ambulanchas, o Município já reformou 53 unidades de saúde, adquiriu novos equipamentos para informatizar os postos de saúde, mantém atualizados os medicamentos, entregou à população macapaense 20 academias ao ar livre, entre outras obras.

