Emagrecimento e bom humor: veja sete benefícios de consumir a couve regularmente

Quer ter uma vida mais saudável? Inserir a couve na rotina alimentar pode ser uma opção. De acordo com o site Beleza e Saúde, a couve é uma hortaliça rica em minerais (cálcio, ferro e fósforo) e vitaminas (A, complexo B e C), que é muito utilizada em saladas. Ela serve para combater problemas digestivos, enfermidades do fígado, cálculos renais, menstruação dolorosa, artrite, bronquite, entre outros.

Já segundo o site Tua Saúde, para quem pretende emagrecer, a folha pode ser uma ótima opção para integrar na dieta, por ter poucas calorias. Além disso, a couve é rica em fibras, o que ajuda na saciedade e na diminuição do apetite.

Para que você não tenha dúvidas de que vale a pena começar a consumir couve, veja lista com oito benefícios dessa hortaliça.

Contém fibras que aumentam a nossa sensação de saciedade. É pobre em calorias e por isso, ela é muito utilizada em dietas para redução de peso. Ela é rica em glicosinolatos, que são fitoquímicos naturais com ação desintoxicante; ou seja, estimula a limpeza de substâncias tóxicas do organismo. Reduz o inchaço e melhora a textura da pele, principalmente da acne. É rica em vitamina A (RE), que age como um antioxidante. Os antioxidantes são responsáveis por combaterem os radicais livres que estão associados ao envelhecimento precoce da pele.

