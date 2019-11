Inscrições abertas para última Feira da FAS do ano em Manaus

Considerado um dos principais eventos de economia verde, criativa e solidária de Manaus, a Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) já está selecionando expositores para sua próxima edição, que acontecerá no dia 1º de dezembro. Os interessados podem fazer o cadastro através do formulário disponível no site: www.fas-amazonas.org.

As inscrições ficam abertas até sexta-feira (8) e são voltadas para as áreas de gastronomia, jardinagem e variedades como artesanato, design, decoração, moda, entre outros. Quem já fez o cadastro no mês anterior não precisa mais se inscrever nesta edição do evento.

A seleção dos empreendedores participantes leva em consideração a sustentabilidade, criatividade e contribuição dos produtos para a melhoria da qualidade de vida na cidade. “A proposta é valorizar a produção local e estimular o consumo de bens sustentáveis”, explica a coordenadora do evento, Paula Gabriel.

O resultado do processo de seleção será anunciado na próxima semana, através dos canais de comunicação da FAS e no Instagram da feira (@feiradafas). Os empreendedores aprovados também serão informados via e-mail. Mais informações podem ser obtidas através do [email protected].

Sobre a feira

A Feira da FAS acontece todo primeiro domingo do mês, na sede da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), localizada na rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez, com a proposta de oferecer à população a experiência de consumir produtos diretamente de quem faz, fomentando um ciclo de sustentabilidade e estimulando a economia verde e criativa. A entrada é gratuita.

Na edição de novembro, realizada no último domingo (3), o evento reuniu mais de 80 expositores e recebeu cerca de 1,9 mil visitantes, que puderam aproveitar um dia de lazer e cultura, com shows musicais, atividades para crianças, aula de yoga, roda de conversa, entre outras ações.

Curtir isso: Curtir Carregando...