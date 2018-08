Latam inicia cobrança pela escolha de assentos no avião, mesmo no momento do check-in

Atenção viajantes! A Latam iniciou hoje a venda de passagens nacionais que não permitem mais a marcação de assentos gratuita (mesmo no check-in!!!), nem a antecipação de voo sem custo, conforme havíamos divulgado. Com os novos perfis tarifários, clientes que comprarem passagens das tarifas das famílias Promo ou Light, que são as mais baratas, terão que pagar, respectivamente, R$ 25 ou R$ 15 se quiserem fazer a escolha dos assentos. Saiba mais!

Seleção de assentos

A partir de hoje a escolha pelo local do aeronave em que o passageiro irá voar vai custar R$ 15 para os clientes que comprarem passagens nacionais na tarifa Light, ou R$ 25 para os bilhetes adquiridos na tarifa Promo, com possibilidade de pagamento com cartões de crédito e débito pelo site da empresa, ou diretamente no aeroporto. Não pagam por nenhum dos serviços os clientes LATAM Fidelidade das categorias Black Signature, Black e Platinum, além de passageiros com bilhetes comprados nas tarifas Top e Plus.

Para os passageiros que optarem em não escolher seu assento, a seleção será feita de forma automática pelo sistema, 48 horas antes do voo. Ou seja, mesmo no check-in, o cliente só poderá escolher assento se pagar a taxa, ou tiver dentro dos critérios de exceção (status e tarifas mais altas). É uma política diferente e bem mais restritiva do que a implementada pela GOL e pela Azul, que permitem a escolha do assento no check-in.

