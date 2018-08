Concurso do MPU avança e banca organizadora é escolhida

Oportunidades são para níveis médio e superior. Remunerações variam entre R$ 7 mil e R$ 11 mil

Nathália cardim

A banca organizadora de um dos concursos mais aguardados, o do Ministério Público da União (MPU), está definida.

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (16/8), a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para a realização e organização do 10º concurso público para provimento de vagas existentes e formação de cadastro reserva. Os cargos são de analista do MPU/direito e técnico do MPU/administração.

Com a contratação da banca, a previsão é que o edital seja lançado em outubro e as provas aplicadas entre dezembro e janeiro de 2019. Atualmente, os cargos contemplados no novo certame têm remuneração inicial que varia entre R$ 7 mil e R$ 11 mil. Os valores incluem auxílio-alimentação, de R$ 910,08.

