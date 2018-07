13 destinos para conhecer a Europa sem sair do Brasil

Cidades brasileiras fazem qualquer viajante sentir o encanto do Velho Continente

A alta do dólar e do euro nas últimas semanas têm estimulado muitas pessoas a buscar opções de destinos nacionais, adiando assim a viagem para fora do País. O Hotel Urbano, pensando em ajudar os viajantes que sonham conhecer a Europa, separou treze destinos pelo Brasil que vão fazer qualquer um se sentir em países como Suíça, Holanda e Alemanha.

A seleção feita pela startup passeiam por cidades como Gramado, Bento Gonçalves, Domingos Martins, Penedo, Blumenau, e outros destinos que trazem na arquitetura, gastronomia, música – e até no sotaque – aspectos muito fortes da cultura e colonização europeia. Confira abaixo as dicas do Hotel Urbano, para quem quer viajar pela Europa sem sair do Brasil.

Gramado – RS

Um dos destinos mais visitados no Brasil, Gramado atrai muitos viajantes devido seu clima e arquitetura europeia, oferecendo uma experiência incrível aos visitantes. A cidade possui mais de 30 pontos turísticos sendo assim uma das cidades mais atrativas para quem desejar estar em um pedacinho da Europa, dentro do Brasil.

Canela – RS

Canela, no Rio Grande do Sul, é uma cidade repleta de opções de lazer e descanso, além belos parques e atrativos turísticos. A gastronomia local contempla vários gostos, que vão desde o tradicional churrasco, o romântico fondue e o doce chocolate caseiro.

Campos do Jordão – SP

A pequena Suíça paulista está a 1.600 metros de altitude, sendo o mais alto município brasileiro. Embora o inverno seja a época preferida entre os turistas, Campos do Jordão é um destino que vale a pena visitar o ano todo. O verão na cidade tem temperatura mais amena, próprias para passeios pela natureza.

Leia mais em A Tribuna