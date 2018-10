Agente de viagem apresenta cinco dicas para mulheres que desejam viajar sozinhas

Pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo, aponta que quase 20% das mulheres brasileiras já viajaram ou desejam viajar sozinhas. O estudo mostra ainda, que o meio de transporte mais procurado por elas é o avião e os destinos prediletos são as praias da região nordeste.

De olho nos próximos feriados e na proximidade das festas de fim de ano, o agente de viagens João Gouveia, proprietário da Agência Podium Turismo, listou abaixo cinco dicas preciosas para as mulheres que pretendem viajar sozinhas:

1) Escolha bem o destino

Escolher o destino certo é essencial para uma viagem inesquecível. Pesquise bastante de acordo com seus sonhos, objetivos e necessidades. Se necessário, peça ajuda a um agente de viagem, pois há países com culturas e costumes muito específicos ou restritos e que o público feminino precisa de uma atenção especial. Além disso, vale optar por um destino cujo idioma seja de fácil compreensão para o turista.

2) Tenha uma cópia de todos os documentos necessários para a viagem

Prepare uma pasta com todas as cópias, comprovantes e documentos que você vai precisar. Passaporte, cópia da passagem, RG, voucher de reserva do hotel e CPF são documentos essenciais para viajar. Ter em mãos uma cópia deles, torna sua viagem mais segura.

3) Informe parentes e amigos próximos sobre a viagem

Você está viajando sozinha, então precisamos levar em consideração todas as possibilidades e por isso, vale manter ao menos os pais, os irmãos (se tiver) e a melhor amiga (o) informados sobre o seu destino, local de hospedagem, data de ida e de volta. Se for o caso, faça uma pasta de documentos para eles também. É mais por uma questão de segurança e prevenção.

