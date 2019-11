WhatsApp Business é atualizado e agora permite criar catálogo de produtos

O WhatsApp tem se tornado um grande aliado de pequenas empresas, uma vez que o mensageiro pode ser usado para encomendar produtos e serviços. Por isso, recentemente o aplicativo ganhou uma versão exclusiva para esse tipo de usuário.

No entanto, o WhatsApp Business ainda não contava um recurso importante: o catálogo de produtos. Agora, pensando nesse público, o mensageiro finalmente liberou a novidade com uma atualização.

Com isso, o proprietário de qualquer negócio pode inserir todo o seu catálogo de produtos dentro do mensageiro. Isso deve facilitar a interação com o cliente, uma vez que ele terá acesso a tudo o que está sendo comercializado.

