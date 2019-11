Trabalhando com consertos: truques para remover a super cola 3

Aqueles que trabalham para agências de reparos – como marido de aluguel, encanadores, eletricistas e outros – acabam tendo que trabalhar com várias ferramentas, sejam elas de segurança ou apenas para facilitar seu trabalho, e por isso acabam tendo que lidar com o super bonder grudado em si e o momento de remoção da cola das mãos pode ser complicado.

Saber como remover o super bonder com segurança é muito importante para aqueles que trabalha com consertos, remover o super bonder da pele das mãos, de baixo das unhas e até mesmo do cabelo pode parecer um desafio sem fim.

Mas não há necessidade de muita preocupação, pois a remoção do super bonder pode ser feita de forma simples, como por exemplo, utilizando o suco de limão ou água e sabão quando for remover a super cola 3 de suas mãos.

Essas informações sobre remoção da super bonder não servem apenas para aqueles que trabalham com reparos, mas também para aqueles que apenas querem consertar algum item quebrado dentro de casa, seja um brinquedo das crianças, um porta retrato, uma joia, óculos ou até uma bolsa de couro.

É claro que nos referimos aqui ao super bonder original, aquele que temos certeza de sua fórmula e qualidade, então quando for comprar se atente a marca para não comprar algo que possa prejudicar seu trabalho.

Afinal ao comprar uma cola ou outro material que não serve para aquela ocasião – ou não é de boa qualidade – você estará dando ao seu cliente, se você trabalha no ramo de reformas ou reparos, que você não está preparado para aquele serviço, além de correr o risco de estragar a peça que deveria ser consertada.

É muito importante para aqueles que trabalham com reparos ter um bom conhecimento de seu material, não apenas das ferramentas simples, como cola super 3, alicates, lixas e outros, mas também de segurança, por exemplo, caso trabalhe como eletricista e realize reparos de tomadas você deverá possuir luvas próprias para o trabalho.

Outro problema que poderá surgir é se o super bonder ficar grudado em seu uniforme, neste caso deixe a roupa de molho em uma água morna, em alguns casos você poderá adicionar na água um sabão líquido forte, nesta situação uma tampinha deve ser suficiente.

Ainda na remoção de super bonder da roupa, em outros casos você poderá utilizar também uma acetona própria para tecido naturais, molhando o algodão – ou um paninho, ou uma escova de dentes velha – na acetona e esfregue em cima da área atingida pela cola.

Porém, neste caso, é importante ficar atento pois a acetona em si costuma ser muito forte e consequentemente poderá estragar a peça de roupa, manchando-a ou derretendo-a. Dessa forma realize um pequeno teste com a acetona em uma parte do tecido escondido na roupa. Caso ainda tenha dúvidas leve sua roupa até uma lavanderia a seco.

Em algumas situações também será necessário a remoção do excesso de cola na superfície de objetos, sejam eles plásticos, madeira ou até mesmo vidros. No caso do vidro você pode encharcar a cola utilizando um pano molhado com água morna e sabão, o mesmo poderá ser feito em caso de superfícies de plástico.

Se o problema está na madeira, então é possível tentar retirar com um removedor de esmalte de unha. Saiba que poderá ser utilizado também óleo de coco e até azeite. Após a super cola 3 se removida utilize uma lixa fina para polir o local afetado.

