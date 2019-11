Locais de prova do Enade 2019 são liberados; confira como consultar

Avaliação será realiza no dia 24 de novembro em todo o país

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), divulgou os locais de prova da avaliação. Os estudantes concluintes dos cursos de graduação podem conferir onde farão as provas por acessando o Sistema Enade, informando o CPF e a senha cadastrada no primeiro acesso.

O cartão com informações sobre o local de prova, horários e atendimentos (se solicitados e aprovados) só poderá ser visualizado caso o Questionário do Estudante tenha sido preenchido. O Questionário, assim como a participação na prova, são requisitos para a colação de grau.

Os concluintes habilitados a realizar o Enade 2019 podem responder o Questionário até o dia 21 de novembro. É fundamental regularizar a situação dentro do prazo estabelecido para evitar problemas para a conclusão do curso.

As provas do Enade 2019 serão aplicadas em 24 de novembro para todo o país. Neste ano serão avaliados os cursos das áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança.

Os estudantes ingressantes e concluintes em 2019 realizaram a inscrição no Enade. Entretanto, somente os concluintes precisam realizar a prova e preencher o questionário. O objetivo é avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso com base no currículo da graduação.

*com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

