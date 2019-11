Dica para concurseiros: estudem o Edital

Lívia Almeida – Da Redação

Na hora em que um edital de concurso é lançado, muitas pessoas procuram saber os cargos disponíveis, quantidade de vagas, salário e datas-limite para inscrição, por exemplo. No entanto também é muito importante ler atentamente outros tópicos do edital. São eles:

Pontuação;

Recursos;

Regras gerais; e

Ementa

Desta forma você estará preparado para o processo, desde conduzir os estudos de acordo com a pontuação do conteúdo até saber em quais casos você pode entrar com recurso no concurso.

Ler a ementa e assimilar os tópicos é importante para saber de fato o que a banca está pedindo para o processo em questão.

No mais, estude bastante, beba muita água e acredite no seu potencial.

*Com informações do site Estratégia Concursos

