Barco da Leitura chega ao arquipélago do Bailique

O Barco da Leitura zarpou na tarde da última segunda-feira, 11, em sua 3ª viagem pelo rio Amazonas rumo às comunidades do arquipélago do Bailique. Logo pela manhã, tudo estava pronto para receber a criançada da comunidade de Jaranduba, que esperava ansiosa pela chegada da equipe.

“É bonito ver a alegria das crianças ao entrar no barco. Elas ficaram encantadas com o espaço”, falou a chefe da Divisão de Recursos Didáticos, Samara Sampaio. Com atividades lúdicas voltadas para o ensino e incentivo à leitura, muita música, dança, brincadeiras e contação de histórias, a criançada da Escola Municipal Jaranduba do Bailique se divertiu com o show do Tio Nescal (Fábio Sousa) e da Boneca Leleka (Selma Naiara).

Também teve contação de histórias e o acesso aos livros, onde as crianças puderam se divertir, lendo e contando histórias para os amigos. Até os pequeninos, que ainda não sabem ler, se encantaram com os livros. O aluno Richarlison Nunes, 11 anos, além de participar da atividade, levou seu próprio livro para mostrar aos novos amigos (Nescal e Leleka). “Eu gosto de ler, tenho vários livros de histórias em casa. Essa programação de hoje foi muito legal. Gostei de tudo”.

Não só as crianças, mas os adultos também gargalharam e cantaram com a equipe pedagógica da Semed. Algumas ficaram tão encantadas com os livros que queriam levar para casa. “Gostei muito das brincadeira e dos livros, são bonitos e as histórias parecem legais. Queria levar para minha casa para poder ler com meus irmãos”, contou a pequena Maria.

Durante os próximo dias, o Barco da Leitura irá atender as comunidades de Vila Progresso, Macedônia, Canal dos Guimarães e Freguesia.

Karla Marques

