Entidade filantrópica do Amazonas promove rifa para arrecadar fundos

O Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer), localizado no Parque Dez, está promovendo uma rifa com intuito de arrecadar fundos para a manutenção da instituição.

A rifa, que será sorteada no dia 30 de dezembro, tem o valor de R$ 5 e são seis premiações: uma geladeira, um fogão elétrico, um ferro de passar, um ventilador de mesa, um liquidificador e um microondas. O sorteio dos itens será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Nacer (www.facebook.com/nacercrianca e @abrigonacer).

“Fomos contemplados pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), através do projeto Assembleia Viva, com esse kit de eletrodomésticos, que está sendo sorteado para suprir algumas necessidades do abrigo. Somos muito gratos por essa parceria e contamos com a solidariedade de todos para nos ajudar a dar continuidade ao trabalho realizado em prol da qualidade de vida e garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes”, destaca o diretor da instituição, Cleslley Rodrigues.

O Nacer possui quatro anos de atuação em Manaus. A instituição é responsável por proporcionar amparo para adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude. No total, mais de 80 crianças já foram acolhidas pelo abrigo.

Para ajudar a instituição, basta garantir a rifa na sede do Nacer, localizada na Rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez, das 9h às 17h, ou através dos telefones (92) 3302-6282, 99326-6222 e 99487-9811. A partir de 5 rifas, é realizada a entrega no local escolhido. Quem tiver interesse em contribuir com a ação, também pode solicitar rifas para vender.

