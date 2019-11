Pedrinho Callado faz show em Macapá na Casa de Arte e Cultura Sankofa

Importante figura musical na cena paraense, conhecidíssimo cantor de Belém, atravessa gerações com plateias cheias. Difícil falar em Pedrinho Callado sem mencionar listas de prêmios em festivais, de shows realizados ou produzidos, de estudos ou pesquisas de música, de composições gravadas por cantores e cantoras famosas da região ou do país, de trilhas musicais para o cinema, dos arranjos musicais para álbuns e companheiros da música.

Está muito bem acompanhado por nomes como Vital Lima, Lucinha Bastos, Nazaré Pereira, Marco André, Olivar Barreto, Dayse Addario, Marcelo Dias, Negro de Nós, Renato Lu, Felipe Cordeiro, Mestre Verequete, Mestre Curica e Zé Miguel. Não disse que era difícil escapar das listas! Eu pouco comecei.

Ele canta a terra e os ancestrais do tradicional ritmo do Pará, o carimbó. Os mestres o acompanham e a cultura da Amazônia o guia. Ele atualiza, inova com a música do mundo, eletrônicos e outras narrativas. É um espetáculo de muitas cores e de dois nomes, Pedrinho Callado.

Ele vai estar em Macapá, no dia 23 de novembro, na Casa de Arte e Cultura Sankofa, às 21h. O show conta com convidados, Enrico di Miceli, Finéias Nelluty com abertura de Erick e Neil.

Serviços:

Local: Sankofa – Rua Beira Rio, 1488, orla do Santa Inês

Horário:21:00

Reservas (96) 981373130, (96) 981090563.

Mesa: 60 reais

