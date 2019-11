Barco da Leitura é recebido com alegria por criançada da comunidade do Carneiro, no Bailique

Dia 11 de novembro, o Barco da Leitura partiu de Macapá ao arquipélago do Bailique. A notícia da nova edição da atividade logo chegou às comunidades por meio das redes sociais e gerou diversos comentários no Facebook da Prefeitura de Macapá. Entre os inúmeros comentários, um pedido chamou a atenção da equipe da Divisão de Recursos Didáticos (Dired/Semed), que é quem coordena o projeto.

“Acompanhando os comentários na página do Facebook da prefeitura, um nos chamou a atenção: o pedido para que nós levássemos o Barco da Leitura à comunidade do Carneiro ou São Pedro, também no Bailique. Uma comunidade que não conhecíamos na região, mas que decidimos atender. Nesta quinta-feira [14], fizemos uma visita à comunidade”, relatou a chefe da Dired, Samara Sampaio.

Logo no início da tarde, os moradores da região, acompanhados de crianças da comunidade, já esperavam ansiosos a chegada do barco, que há alguns meses era esperado pela criançada, de acordo com a professora Andreia Gomes. Com muita música, brincadeira, contação de histórias, roda de leitura e a participação da comunidade, os personagens Boneca Leleka e Tio Nescal fizeram a alegria dos moradores, que, a cada nova história e brincadeira, interagiam com os personagens e soltavam gargalhadas.

A pequena Adriana Santos ficou encantada com a atividade. “Eu gostei muito de dançar com eles e da historinha do porco, foi muito legal”, disse a pequena Adriana. Além das crianças, jovens e adultos também participaram da brincadeira. A professora de reforço da comunidade, Andreia Gomes, agradeceu a ida da equipe à comunidade e destacou a importância da atividade para as crianças. “Raramente, elas têm a oportunidade de receber esse tipo de atividade aqui. Esperam por esse projeto desde que viram a equipe se apresentando, em maio deste ano, lá na Vila Progresso. Muitos não acreditavam que um dia pudessem vir à comunidade do Carneiro. Estamos muito felizes”.

Karla Marques

