Com tantos feriados prolongados, 2020 será um ano para viajar mais

Estamos a pouco mais de um mês para a despedida do ano de 2019 com oportunidades de mais viagens no ano que chegará

Se você é daquelas pessoas que gostam de viajar, e ainda não se ligou na quantidade de feriados prolongados em 2020, o canal de turismo Lugares Por Onde Ando volta ao assunto para lembrar geral de que ano que vem oportunidades não vão faltar.

Bem mais generoso do que foi 2019, que teve cinco feriados prolongados, o ano de 2020 terá um cenário farto de feriadões, que são aqueles com emendas de fim de semana (segunda ou sexta-feira) ou pontes (terça ou quinta-feira). Somente os nacionais, fora os municipais e estaduais, no próximo ano serão nove feriados emendados com o final de semana.

Os números dos embarques de passageiros em 2019 não estão fechados pelo Anuário Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), afinal ainda resta pouco mais de um mês para acabar o ano, mas olhando para a quantidade de feriados prolongados no calendário de 2020, não se pode duvidar de que as estatísticas deste ano serão facilmente superadas no ano que vem.

Três dos feriados nacionais de 2020 vão cair na segunda-feira, dois na terça-feira, um na quinta-feira e três na sexta-feira, datas perfeitas para viagens rápidas. Em Campo Grande serão 10 feriados em 2020, incluindo o aniversário da cidade. Mas, diferente do 26 de agosto de 2019 (segunda-feira), no ano que vem a data será comemorada em uma quarta-feira, ou seja, sem possibilidade de emenda com final de semana.

A lista poderia ser mais extensa, mas os sul-mato-grossenses terão um feriado a menos. É que o dia 11 de outubro, data da celebração da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, vai cair em um domingo. Veja a nossa lista completa e comece a se programar:

1º de janeiro – Quarta-feira (Confraternização Mundial):

O ano de 2020 já vai começar com um feriadão. Com o Dia da Virada caindo em uma quarta-feira, se você for liberado do trabalho no dia 27 ou 28 de dezembro, sexta-feira ou sábado, o descanso prolongado será de 5 ou 6 dias. É tempo de sobra para programar uma viagem de miniférias, nem que seja um bate e volta para lugares de turismo de aventura, como Bonito, Aquidauana, Bodoquena e Costa Rica em Mato Grosso do Sul.

25 de fevereiro – Terça-feira (Carnaval):

O Carnaval de 2020 será generoso em matéria de feriado prolongado. Serão quatro dias para cair na folia, ficar de papo para o ar ou aproveitar para fazer uma viagem. Na real serão quatro dias e meio, considerando que na Quarta-feira de Cinzas o retorno ao trabalho acontece após o meio dia. Um destino sul-mato-grossense bastante interessante para quem curte o agito e o samba no pé é a cidade de Corumbá, principal referência carnavalesca de Mato Grosso do Sul.

10 de abril – Sexta-feira – (Sexta-Feira Santa e Páscoa):

Há quem conheça apenas por Sexta-Feira Santa, outros por Feriado de Páscoa. A data lembra a crucificação e ressureição de Jesus Cristo, comemorada sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril. Em 2020 cairá no dia 10 de abril.

Vai ser um feriado prolongado de sexta, emendando com sábado e domingo, rendendo três dias de descanso, ou até mais. Neste ano a Prefeitura de Campo Grande, o Governo do Estado e o Judiciário decretaram a quinta-feira como ponto facultativo e todas as repartições públicas municipais, estaduais foram fechadas já na véspera.

21 de abril – Terça-feira (Tiradentes):

O Brasil não é um país que cultua seus ídolos nacionais, como os Estados Unidos, por exemplo, e nos últimos anos o Dia de Tiradentes tem sido apenas um feriado qualquer. O menosprezo pelo herói da Inconfidência Mineira, morto enforcado em 21 de abril de 1792, é ainda maior se cair num domingo, como aconteceu em 2019, mas em 2020 o Feriado de Tiradentes vai cair em uma terça-feira.

Com certeza há muita chance de uma emenda de quatro dias de descanso e tempo suficiente para celebrar o herói nacional e ainda programar uma viagem rápida.

1º de maio – Sexta-feira (Dia do Trabalhador):

Em 2020 o feriado do Dia do Trabalhador virá com uma emenda de três dias de folga. Momento bom para descansar e refletir sobre a situação atual e o futuro da geração de empregos, as novas profissões com a presença da tecnologia, mas se você preferir nem pensar em legislações trabalhistas, normas e demais regras de trabalho, só fazer a mala e pegar a estrada.

