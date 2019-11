Terremoto atinge ilha grega de Creta

Tremor causou o fechamento de escolas e prédios públicos

RTP (emissora pública de televisão de Portugal) Atenas

Um terremoto de 6,0 graus atingiu hoje (27) a ilha de Creta, na Grécia, de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O sismo teve epicentro a uma profundidade de 56 quilômetros.

Até ao momento, não foram relatados quaisquer danos nem vítimas na sequência do terremoto, que ocorre um dia após o tremor que afetou a vizinha Albânia e que causou pelo menos 25 mortos e muitos feridos.

As últimas informações da proteção civil grega apontam no sentido de que não há qualquer situação preocupante.

“Foi um sismo muito forte”, disse George Kominos, vice-presidente da Câmara de Kythera.

Segundo ele, não há relatos de qualquer ferido ou estragos. No entanto, por precaução, escolas e edifícios públicos foram fechados para que as autoridades investiguem se há algum problema com os edifícios por causa do abalo.

EBC

