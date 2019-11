Corpo do apresentador Gugu Liberato chega à Assembleia de São Paulo

Cortejo foi acompanhado por batedores da PM

Ludmilla Souza

O corpo do apresentador Gugu Liberato chegou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), por volta das 10h30 desta quinta-feira (28). Batedores da Polícia Militar acompanharam o cortejo após o desembarque no Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Gugu, um dos apresentadores mais populares da TV brasileira, morreu na semana passada em Orlando, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico, aos 60 anos.

A família de Gugu acompanhou em uma van o trajeto do veículo com o corpo. O filho mais velho, João Augusto Liberato, carregou o caixão na entrada na Alesp.

O velório será aberto ao público às 12h e termina às 10h de amanhã (29). A entrada para o velório é pela Avenida Sargento Mário Kozel Filho.

EBC

Abertura do Encontro dos Tambores no Amapá>

Curtir isso: Curtir Carregando...