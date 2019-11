Ideias para selos podem ser enviadas até dia 30

Já imaginou sua ideia virando um selo? Então se apresse. O prazo para o envio de propostas de temas de selos que serão emitidos em 2021 termina neste sábado (30).

As emissões de selos são definidas pela Comissão Filatélica Nacional, a partir das propostas recebidas da população. Os temas podem ser artes, arquitetura, cultura popular, datas comemorativas ou fatos históricos, esportes, fauna, flora, personalidades, meio ambiente e turismo, dentre outros. Os critérios de escolha das sugestões constam em portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Para participar, basta acessar o Blog da Filatelia e, na guia Emissões, selecionar a aba “Sua ideia pode virar selo”, ou também pelo link https://bit.ly/32pQJFA.

Emissões filatélicas 2020 – Em maio deste ano, o MCTIC homologou as emissões filatélicas de 2020, sendo que 8 foram votadas pela Comissão Filatélica Nacional. Os temas escolhidos para o Programa Anual de Selos Comemorativos e Especiais dos Correios para 2020 foram: Alfabeto em Libras, 150 anos do Chorinho, Centenário do nascimento da escritora Clarice Lispector, Japão, Tokyo 2020 – Centenário da 1ª medalha de ouro do Brasil em Olimpíadas, Xadrez no Brasil, Postcrossing, Sistema Solar e Viticultura.

Ao todo, foram recebidas mais de 787 sugestões enviadas pela população.

