O ex-primeiro-ministro japonês morreu aos 101 anos

NHK (Conglomerado de mídia pública do Japão) Moscou

Yasuhiro Nakasone foi o primeiro premiê no período pós-guerra a visitar oficialmente o Santuário Yasukuni, em Tóquio, que homenageia os japoneses mortos em conflitos, incluindo líderes condenados por crimes de guerra após a Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu na cidade de Takasaki, província de Gunma, em 1918 e se formou na Universidade Imperial de Tóquio em 1941. Ele atuou no então Ministério do Interior, e serviu como oficial da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 1947, disputou uma cadeira na Câmara Baixa do Parlamento a partir do antigo 3º distrito eleitoral de Gunma. Ele foi eleito 20 vezes consecutivamente.

Em 1959, Nakasone conseguiu seu primeiro posto no gabinete como chefe da agência de ciência e tecnologia no governo do então premiê Nobusuke Kishi.

Mais tarde, ele atuou como chefe da Agência da Defesa, ministro dos Transportes, ministro do Comércio e Indústria, além de secretário-geral e presidente do conselho geral do Partido Liberal Democrático.

Nakasone se tornou o 71º primeiro-ministro do Japão em novembro de 1982.

Após se retirar do mundo político em 2003, Nakasone trabalhou como chefe de um instituto de pesquisa sobre segurança nacional e intercâmbios internacionais, e continuou a se manifestar sobre assuntos internos e diplomacia. Ele foi um grande defensor de emenda à Constituição, e atuou como chefe de um grupo suprapartidário, formado por legisladores, com o objetivo de estabelecer uma nova Constituição no Japão.

EBC

