Manifestantes em Hong Kong apoiam legislação sancionada pelos EUA

NHK* HONG KONG

Grande número de manifestantes contra o governo de Hong Kong é a favor da legislação aprovada pelos Estados Unidos (EUA) que apoia os direitos humanos e a democracia no território.

Eles se reuniram para manifestar apoio às leis. Os organizadores da manifestação disseram que 100 mil pessoas participaram do encontro, que aconteceu na ilha de Hong Kong nessa quinta-feira (28).

Os participantes levantaram a Bandeira americana e cantaram o Hino nacional dos Estados Unidos em sinal de apoio pelo fato de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter sancionado o projeto de lei na quarta-feira. Eles fizeram um apelo ao governo de Hong Kong para cumprir as demandas, incluindo a realização de eleições diretas para escolher o chefe do Executivo do território.

A chefe do Executivo, Carrie Lam, no entanto, não tem mostrado a intenção de atender aos apelos, apesar da vitória esmagadora do bloco pró-democracia nas eleições dos conselhos distritais realizadas no último domingo (24).

*Emissora pública de televisão do Japão

EBC

