Sebrae vai investir R$ 88 milhões para capacitar agricultores do Nordeste

O projeto será implantado no biênio 2019/2020 em 230 municípios dos nove estados do Nordeste, além de Minas Gerais, divididos em 12 territórios, com uma população rural de 1,7 milhão de pessoas.

O Programa AgroNordeste, plano de ação para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região, vai receber do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) cerca de R$ 88,8 milhões. O investimento faz parte de uma parceria firmada com o Sebrae pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O Sebrae vai oferecer assistência técnica gerencial, capacitação empresarial para jovens no campo, a transferência de tecnologia para produtores e a participação de produtores em feiras do setor Agro e e rodadas de negócios. Parte dos recursos virá dos parceiros do Sebrae e do MAPA no programa.

Segundo a ministra Tereza Cristina, a parceria com o Sebrae vai ajudar a capacitar os pequenos produtores, reduzindo as diferenças entre a pequena agricultura e a agricultura industrial. Os técnicos do Sebrae vão ajudar a melhorar o desempenho dos tratores e colheitadeiras, além de ajudar a criar uma planilha de custos destes equipamentos.

O AgroNordeste, que vai desenvolver a capacidade produtiva dos pequenos agricultores e criadores do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. O projeto será implantado no biênio 2019/2020 em 230 municípios dos nove estados do Nordeste, além de Minas Gerais, divididos em 12 territórios, com uma população rural de 1,7 milhão de pessoas.

Abertura do Encontro dos Tambores no Amapá>

Curtir isso: Curtir Carregando...