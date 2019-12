Queda de avião causa morte de uma pessoa em SP

Os bombeiros ainda não informaram a identidade da vítima

Bruno Bocchini

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de uma vítima da queda de aeronave, na Serra da Cantareira, região norte da capital paulista, na manhã de hoje (2). Os restos mortais foram encaminhados aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Na ação, as equipes de resgate também conseguiram a caixa-preta do avião acidentado. A ocorrência, atendida pelo 2º Grupamento de Bombeiros de São Paulo, contou com 11 viaturas e 27 bombeiros.

A Aeronáutica solicitou apoio após perceber, pelo radar, a ausência do sinal de uma aeronave na região. O Helicóptero Águia, da Polícia Militar, confirmou a queda da aeronave.

Não há, até o momento, informações oficiais sobre a identidade da vítima.

EBC

