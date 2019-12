Apóstolo e cantor Ronery Brito lança seu novo livro “O Caminho da Fé” em Macapá

Lançamento será em 14 de dezembro, às 17h, no Macapá Shopping.

O músico e escritor Ronery Brito, que também é apóstolo Sênior do Ministério Luz do Mundo, lança em 14 de dezembro de 2019, em Macapá, o seu terceiro livro intitulado “O Caminho da Fé”. O lançamento acontece a partir de 17h, no piso L4, no Macapá Shopping, no bairro do Trem.

Segundo o autor, o livro relata experiências vividas por alguns personagens cristãos durante suas caminhadas pela terra. Apresenta ainda, os ensinamentos de Jesus, como o modelo que alicerça a construção de toda a nossa estrutura ministerial, emocional e material. No lançamento, o autor estará fazendo dedicatórias.

” O Caminho da Fé”

A obra aborda uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, garantindo o fortalecimento das nossas relações atuais e futuras.

“Depois de compor 600 músicas, Deus me desafiou a escrever livros”. Assim se define Ronery Brito, que diz ser um homem comprometido com Deus e a ensinar sua palavra. Cantor e compositor renomado, ele agora dá continuidade a carreira como escritor.

“Estou muito feliz em poder realizar mais esse projeto. Meu novo livro se baseia na fé espiritual do carpinteiro José, padrasto de Jesus. Sua firmeza nos inspira a trilhar o Caminho da Fé. Uma trajetória árdua de perseverança e renúncia inspirada nas marcas e nos ensinamentos de Cristo, é o que nos leva a conhecer o Caminho da Fé, e é também o que nos levou a esse novo livro”, destacou.

Biografia do autor

Ronery Brito, de 57 anos, é casado com Marcia Simone, com quem tem dois filhos Matheus e Bella Vitória. Também é pai de Eveline, Mariana, Juliana e Ramoni. É turismólogo, pós-graduado em Gestão de Pessoas. Ronery Brito é o pastor Sênior do Ministério Luz do Mundo em Macapá-AP.

Serviço

Lançamento do livro” O Caminho da Fé”

Data: 14 de dezembro de 2019

Horário: 17h

Local: piso L4, no Macapá Shopping

