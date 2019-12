CAIXA prepara novo calendário para saque de R$ 998 do FGTS

Com mudança de medida provisória, após liberação dos R$ 500, banco se prepara para liberação de até um salário mínimo.

A Caixa Econômica Federal está preparando o calendário para saque de R$ 998 do FGTS. O valor será liberado para os trabalhadores que tinham conta vinculada com saldo de até um salário mínimo em 24 de julho deste ano, data da edição da Medida Provisória (MP) 889/2019, que autorizou o saque emergencial do fundo.

A proposta da retirada de até R$ 500, por conta ativa e inativa, foi alterada pelo Congresso Nacional e aprovada pelo Senado Federal no dia 12 de novembro, dessa forma, o valor foi aumentado para o limite de saque de até R$ 998 por conta.

Contudo, importante ressaltar que quem tinha um saldo superior a um salário mínimo na conta segue limitado ao valor de saque de R$ 500. Com a mudança da MP, muitos trabalhadores de baixa renda foram beneficiados, sem contar a injeção de recursos de para fazer a economia girar.

Vale ressaltar que o calendário de pagamento dos R$ 500 por conta segue em vigor (a última remessa sai em dezembro), segundo a MP, aqueles que retiraram o valor poderão sacar o restante, ou seja, R$ 498 para complementar a quantia.

