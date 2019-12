Serra da Canastra ganha destaque no turismo de Minas Gerais; conheça

É em São Roque de Minas que fica a Cachoeira Casca D Anta, o Restaurante “Velho Chico”, de padrão internacional, e o Chapadão da Canastra, um dos melhores hotéis da região.

O turismo de São Roque de Minas, cidade conhecida pelo famoso queijo da Canastra, está em alta com centenas de atrações para os viajantes. Além de abrigar o Parque Nacional da Serra da Canastra, onde fica a nascente do Rio São Francisco, o Velho Chico, a cidade tem um circuito do Queijo Canastra, cachoeiras e rios cristalinos.

É em São Roque de Minas que fica a Cachoeira Casca D Anta, o Restaurante “Velho Chico”, de padrão internacional, e o Chapadão da Canastra, um dos melhores hotéis da região. São Roque de Minas fica a 320 km de Belo Horizonte. Veja abaixo um guia com detalhes dos passeios, onde se hospedar e onde saborear as delícias da região.

A 3ª Edição do Festival de Balão de São Roque de Minas será realizada na sede da Fazenda Capim da Canastra, onde é produzido um queijo premiado no exterior. O evento promete movimentar anda mais o turismo da região. O evento acontece entre 8 e 12 de julho de 2020.

Na Fazenda Capim da Canastra há área de camping. Além dos passeios de balão, o público poderá saborear pratos por vários chefs brasileiros, além de vários shows que estão sendo programados – com presença confirmada de Nando Reis nesta edição.

Os melhores passeios

Se você pretende conhecer o o Parque Nacional da Serra da Canastra, não deixe de contratar para os seus passeios o guia foi o Elmo Brancatto, profissional que conhece toda a região. Nos passeios oferecidos pelo guia estão uma visita a nascente do Rio São Francisco, que fica a 1.300 metros acima do nível do mar.

Conhecer a parte alta da Cachoeira Casca D Anta também está entre os passeios no Parque Nacional da Serra da Canastra. Neste local há um mirante que permite uma vista espetacular da parte baixa do Parque Nacional da Serra da Canastra, e de onde se forma a cachoeira, a primeira do “Velho Chico”.

O Elmo Brancatto é tão atencioso com um grupo que durante o trajeto até o mirante alertava sobre as pedras soltas que poderiam causar pequenos acidentes, além dos alertas sobre os pontos mais perigosos. Depois de belas fotos de uma linda paisagem, hora de retornar para um mergulho no Rio São Francisco.

Depois de um banho relaxante, hora de fazer o trajeto de volta. O nosso guia Elmo Brancatto fez uma parada no Curral de Pedras, onde funcionou uma fazenda há cerca de 200 anos. Um local lindo para você fotografar.

O Rio São Francisco e sua primeira cacheira

No segundo dia do passeio o nosso guia nos Elmo Brancatto nos levou para conhecer a parte baixa do Parque Nacional da Serra da Canastra, onde fica a primeira cachoeira do Rio São Francisco: a Casca D Anta. Mas no trajeto, nos deparamos com várias surpresas:corujas, raposas, Veados e gaviões atravessaram em nosso caminho.

O passeio inclui uma parada em um mirante, mas depois de alguns minutos fomos conhecer a “prainha” do Rio São Francisco, local ideal para um mergulho. Neste dia o almoço foi no distrito de São José do Barreiro, que pertence a São Roque de Minas.

Faz parte do roteiro do passeio ver de perto a Cachoeira Casca D’ Anta. Para entrar no Parque Nacional da Serra da Canastra é cobrada entrada de R$ 11 por pessoa. Veículos com idosos e pessoas com necessidades de locomoção podem entrar no parque. Eles conseguem chegar a poucos metros da cachoeira.

O trajeto até a cachoeira tem 1,5 km por uma trilha no meio da mata. Depois de cerca de 40 minutos de caminhada, sempre ouvindo o barulho das correntezas do Rio São Francisco, e com vista do alto a Serra da Canastra, o visitante se emociona quando chega bem em frente a Cachoeira Casca D Anta. São 186 metros de queda d´água num paredão de 300 metros.

No dia da nossa visita fomos surpreendidos com um arco-íris. Como havia chovido no dia anterior, na parte superior da Serra da Canastra, a queda estava bem mais volumosa, o que fazia tudo ainda mais exuberante. Gotas de água fria batiam nas pedras e vinham refrescar quem estava no local. Não é recomendado que as pessoas se aproximem da queda d´água por causa dos ricos de acidentes nas pedras.

Quer realizar esses passeios com segurança? Anota ai o contato do Elmo Brancatto: 37 99914-9737

Hotel Chapadão da Canastra

Mas para ter muita energia é preciso ficar hospedado em hotel com bastante conforto e com um café que pode ser considerado um almoço. Esse local é o Hotel Chapadão da Canastra. O empreendimento tem 24 apartamentos, cada um com uma área de 25 m², equipados com frigobar, TV LED 32’, telefone, ventilador e ar condicionado, além de varandas com vistas da exuberante serra e do bosque. O hotel é pet friendly, um dos primeiros de Minas Gerais a aceitar animais.

Das varandas dos quartos é possível avistar pequenos animais silvestres e diversas espécies de pássaros. O hotel tem piscina adulto e infantil, hidromassagem aquecida e barzinho, além de salão de jogos, loja de artesanato, lavanderia, videoteca, Lan House e Wi-Fi.

O Chapadão da Canastra oferece várias opções para você nem psnsar em pegar o celular para verificar se alguém te mandou mensagem ou te ligou. Você pode escolher entre uma trilha que vai até à margem do Rio do Peixe, afluente do Rio São Francisco. A caminhada dura menos de três minutos.

Além de curtir o ambiente de uma mata preservada, observar a água limpinha fazendo seu percurso lentamente é uma verdadeira terapia. Na volta, a dica escolher uma das redes do redário, localizado debaixo da copa das árvores.

O café gourmet da Canastra e os quitutes da culinária mineira fazem a gente se sentir em uma fazenda. São três versões do pão de queijo, seis opções do queijo da Canastra, receitas da vovó, além das deliciosas pamonhas.

Mas o destaque é o “João Deitado”, pãezinhos recheados com carne, palmito, frango e queijo, além de salgadinhos produzidos diariamente. São mais de 40 itens, incluindo ainda sucos, geleias, pratos salgados, bolos e tortas.

O Chapadão da Canastra disponibiliza veículos 4X4 para passeios nos melhores e mais procurados roteiros da Serra da Canastra. O hotel disponibiliza um kit com água gelada, sanduíches – natural e misto – suco, barra de cereal, bolo e frutas.

Mais informações e reservas (37) 34331267 –

Reservas pelo site chapadaodacanastra.com.br

Telefone: informações e reservas (37) 3433-1267

Velho Chico das delícias

Para ter tanta energia para ir as cachoeiras, nadar em rios e percorrer trilhas, o segredo é renovar as energias no Velho Chico. Mas não estamos falando do maior brasileiro. Velho Chico é o restaurante dirigido por Ricardo Aziz Barbosa e Elaine Silva Pereira Aziz, localizado no Centro de São Roque de Minas.

O Velho Chico foi aberto em 21 de julho de 2017 e desde sua inauguração surpreende os clientes com uma verdadeira explosão de sabores. Os pratos são preparados na hora e os principais ingredientes são fornecidos pelos produtores da região. Além do tradicional Queijo da Canastra, O Velho Chico tem sobremesas preparadas com melado de cana e goiabada feita nas fazendas da região.

Entre as delícias que servidas pelo Velho Chico os destaques são o filé mignon preparado com molho de Queijo Canastra, o Filé de Tilápia com Parmesão e a Isca de Surubim ao molho de queijo canastra.

No Velho Chico de Vargem Bonita, inaugurado em agosto de 2019, que fica a cerca de 20 minutos de carro de São Roque de Minas, o prato servido foi o Filé de Tilápia recheado com requeijão e palmito. O acompanhamento foi arroz cremoso de brócolis e alho. O segredo do creme é o Queijo Canastra derretido.

Nas duas unidades há vasta opção de sobremesas. Nosso grupo teve a oportunidade de saborear Doce de Leite com Queijo Canastra, Romeu e Julieta, Sorvete de Queijo Canastra com Goiabada Quente, Cheesecake de queijo canastra com calda de frutas vermelhas.

Festa da virada do ano

Se você estava sem o que fazer no final do ano, a dica é viajar para São Roque de Minas. O Velho Chico terá festa de Réveillon para celebrar a virada do ano. O evento open bar, open food, com DJ, banda e queima de fogos, será uma oportunidade para você experimentar essas delícias da Serra da Canastra.

A abertura será às 22h30. Além de bebidas a vontade, os participantes terão mesa de frutas; mesa de queijos (canastra), mesa de frios; mesas temáticas; jantar; sobremesa; café da manhã.

Antes de meia noite o público irá para a área externa do restaurante, onde será feita a contagem regressiva para a chegada de 2020, com uma linda queima de fogos. A festa se estenderá até as 04h30.

Endereço Velho Chico São Roque de Minas

Praça Miguel Tenente, 92, Bairro Colina, São Roque de Minas

Endereço Velho Chico de Vargem Bonita

Rua Ubirajara Lima, 145 – Centro – Vargem Bonita/MG

Acesse aqui o site do Velho Chico

Reservas de mesas e demais informações: (37) 98825-7535

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...