Transferência de terras da União para o Amapá é tema do Fala Amazônia

E no programa Fala, Amazônia! de hoje vamos tratar de um tema antigo, mas que está sempre na pauta deste programa por estar no epicentro dos interesses econômicos e conflitos socioambientais na Amazônia: regularização fundiária e transferência de terras da União para o estado do Amapá! Padre Sisto Pimo da CPT é quem nos esclarece a conjuntura atual.

Também vamos falar da Conferência da ONU sobre o Clima (COP25) que acontece esta semana em Madri, na Espanha. Além da agenda cultural e música crítica !

Apresentação Ana Euler

