SENAI Amapá está com inscrições abertas para cursos gratuitos a distância

Macapá – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá está com inscrições abertas para três cursos gratuitos a distância. Há vagas para qualificação em Assistente de Recursos Humanos, Almoxarife e Assistente Administrativo. As inscrições poderão ser realizadas até a próxima terça-feira, 17 de dezembro.

Para se inscrever é obrigatório ter no mínimo 14 anos de idade e o 6º ano do Ensino Fundamental completo. A matrícula será presencial, na secretaria do SENAI Amapá, localizado na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, das 8h às 19h. É necessário apresentar originais e cópias dos documentos RG, CPF e comprovante de residência. O início do curso é imediato.

A qualificação profissional é destinada às pessoas que buscam a formação e o desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no mercado de trabalho ou tenham a necessidade de se requalificar. A qualidade dos cursos do SENAI é reconhecida pelo mercado de trabalho e é comprovada pelos excelentes resultados em avaliações educacionais e competições de educação profissional.

Nos cursos a distância do SENAI, o aluno pode estudar em casa ou no caminho para o trabalho, pelo computador, smartphone ou tablet, com a flexibilidade para escolher os horários e definir seu ritmo de estudo.

