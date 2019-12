Domingo tem o Cortejo de Dezembro do Banzeiro do Brilho-de-fogo em Macapá

No 6º ano do projeto Banzeiro do Brilho-de-fogo, batuqueiros, açucenas e crianças do jardim finalizam os preparativos para o Cortejo de Dezembro, quando a iniciativa é celebrada nas ruas da cidade. A data marcada é dia 22 de dezembro e o público poderá acompanhar o cortejo musical em que as tradições e cultura do Amapá são homenageados pelos participantes. Os ensaios continuam ao longo desta semana, até esta quinta-feira, quando os instrumentos serão preparados para a apresentação.

O Cortejo é formado por três elementos do projeto, que são os Batuqueiros e tocadores de chocalho, as mulheres do Cordão das Açucenas, e as crianças do Jardim do Banzeiro. Junto com o batuqueiros, que tocam caixas de marabaixo, se apresentam os instrumentistas de sopro, e nos últimos cortejos foi acrescentado o pandeirão de batuque, introduzindo ainda mais as tradições no projeto. Dançadeiras de marabaixeiros e grupo de performance teatral e circence também percorrem o trajeto.

Por ano são realizados três cortejos oficiais, no aniversário de Macapá, 4 de fevereiro; em julho, o Cortejo de Verão; e em dezembro, para encerrar o ano. O projeto contempla ainda as artes visuais, que compõem o cortejo, e adereços e artefatos completam o cenário, deixando o desfile mais colorido e charmoso. Marabaixeiras em forma de sombrinha, o símbolo do projeto, o beija-flor, flores e traçados passam pendurados nas mãos sobrevoando o cortejo, e enfeitam as roupas, chapéus e corpo dos participantes. Outro detalhe que chama atenção são a personalização das caixas de marabaixo, todas com a identidade de artistas amapaenses e mestres da cultura popular, como Dô Sacaca, Pedro Bolão, Elson Jacundá, entre outros.

Nascido de um desejo de artistas e produtores culturais, de fazer um desfile em ruas e avenidas que retratasse nossas identidades natas, com música, tradições, tambores e cores, o projeto foi abraçado pela Prefeitura de Macapá (PMM), que é a principal incentivadora. Ele atrai grupos e famílias tradicionais, artistas de vertentes variadas, que fazem questão de desfilar junto com os integrantes, público e passantes, que param pra assistir o Banzeiro. Neste cortejo Banzeiro, os coordenadores, liderados pelo músico Adelson Preto, acrescentaram novas canções no repertório, que estão sendo ensaiadas pelos integrantes.

“É um projeto que hoje de vida própria, ele tem uma coordenação para organizar, mas sua alma são os participantes, que fazem questão de ensaiar e estar presente nos cortejos, tocando instrumento ou dançando. Ele foi pensado como um filho, para ser útil para a sociedade, e seu objetivo é promover a inclusão social e cultural, por isso, nestes anos de projeto, fomos para as praças, associações, áreas periféricas e escolas da cidade, encantar pessoas que nunca tinham visto uma caixa de marabaixo. Depois de ganhar muitos corações, passamos a nos concentrar na praça Floriano Peixoto, que é nossa referência, e nos últimos meses levamos o projeto para outros pontos mais distantes, como Oiapoque, mostrando que a geografia não impede a promoção da cultura”, disse Adelson Preto. Ele, junto com Alan Gomes, Paulinho Bastos, Meliossa Bastos, Ricardo Iraguany, compôem a coordenação do projeto.

Os ensaios estão acontendo às 19h, na praça Floriano Peixoto. O desfile inicia na avenida Coaracy Nunes, ao lado da Fortaleza de São José de Macapá,, segue pela Cândido Mendes em direção ao Parque do Forte, até avenida Rio Vila Nova, onde o cortejo para em frente à casa do Mestre Nonato Leal para a homenagem. O ponto final é a Praça Floriano Peixoto, onde haverá mais um show com artistas acompanhados pelos músicos do Banzeiro.

Serviço:

Cortejo do Banzeiro do Brilho-de-fogo

Data: 22 de dezembro

Local de saída: ao lado do Mercado Central

Concentração: 15h

Saída: 16h

Destino: Praça Floriano Peixoto.

Mariléia Maciel

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...