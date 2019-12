MEC determina alterações nos cursos de licenciatura

De acordo com as novas regras, a graduação terá duração de quatro anos

O Ministério da Educação por meio de resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) determinou alterações na formação dos professores no Brasil. Os cursos de licenciatura terão um maior tempo de duração e maior foco em atividades práticas.

Com isso, o tempo de preparo dos docentes passa dos atuais três para quatro anos, ou 3,2 mil horas. Dessa carga horária, 800 horas – o equivalente a um quarto do curso –, devem ser voltadas para a prática pedagógica.

As atividades pedagógicas devem, obrigatoriamente, ser acompanhadas por um professor da instituição formadora e um outro professor experiente da escola onde o estudante realiza a prática.

Além disso, a formação dos futuros professores será fundamentada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define o mínimo que deverá ser aprendido pelos estudantes de todo o país no ensino infantil, fundamental e médio.

Curso de Licenciatura

