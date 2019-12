Milhares de iraquianos atacaram a embaixada dos EUA em Bagdá

Manifestantes protestam contra o ataque norte-americano a pró-Irãs

A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá está ocupada por milhares de iraquianos. Os manifestantes forçaram a entrada na missão diplomática dos Estados Unidos dentro do complexo de alta segurança na capital do Iraque.

Os manifestantes protestam contra o ataque norte-americano que causou a morte de combatentes pró-Irã no Iraque.

O primeiro-ministro iraquiano apelou para que os manifestantes abandonem a embaixada americana, mas sem sucesso até ao momento.

No domingo, os americanos atacaram e mataram 25 combatentes pró-Irã nas fileiras do exército do Iraque.

EBC

