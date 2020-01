Praga assina acordo com Taipé e desafia Pequim

Cidades trabalharão juntas juntos nas áreas de cultura e educação

Os prefeitos de Praga e Taipé firmaram um acordo de cidades irmãs, uma iniciativa que deve aumentar ainda mais as tensões entre a capital tcheca e o governo da China.

Os prefeitos de Praga, Zdenek Hrib, e o de Taipé, Ko Wen-je, assinaram ontem (13) um acordo para trabalharem juntos nas áreas de cultura, educação e turismo.

No ano passado, Praga havia cancelado um acordo similar com Pequim, devido a desentendimentos com uma cláusula que reconhecia o princípio conhecido como “Uma China”, a opinião de Pequim de que Taiwan seria uma parte da China. A República Tcheca reconhece o princípio, mas não sua capital.

Hrib estudou em Taiwan e vem tentando estabelecer relações mais próximas com o território desde que assumiu a prefeitura de Praga em 2018. Ele disse que as duas cidades compartilham valores democráticos e respeito pelos direitos humanos.

NHK

