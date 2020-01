Funarte proíbe participação de bandas de rock em edital de concurso

O edital do “Prêmio de Apoio a Bandas de Música 2020” divulgado pela Funarte nesta quarta-feira (22) proíbe a participação de bandas de rock. O concurso visa premiar bandas de todo o país, proporcionando distribuição gratuita de instrumentos de sopro e ampliação e/ou reposição instrumental.

Apesar de direcionado a instrumentos de sopro, o edital não restringe outros tipos de ritmo, apenas o rock.

Veja também:

Mostra da Muralha abre programação de festival de cinema amapaense

Eleições municipais 2020: saiba como solicitar a transferência do título de eleitor

“Não poderão participar do processo seletivo bandas de música beneficiadas com recursos oriundos das emendas parlamentares e pelos órgãos estaduais de cultura nos anos de 2018 e 2019; tampouco ‘fanfarras’ ou ‘bandas marciais’ ligadas ou não a instituições do ensino regular público ou privado, ‘bandas de pífanos’, ‘bandas de rock, ‘big-bands’, bem como conjuntos musicais assemelhados, conjuntos musicais de instituições religiosas, bandas militares e bandas de instituições de segurança pública”, informa o edital.

Essa não é a primeira vez que o presidente da Funarte, Dante Mantovani, mostra-se contra o ritmo. Nomeado por Roberto Alvim, então secretário de Cultura, o maestro e youtuber assumiu a Fundação em dezembro de 2019.

Veja mais no site da Istoé

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...