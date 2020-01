Mostra da Muralha abre programação de festival de cinema amapaense

A mostra abre o 16º Festival Imagem-Movimento no dia 26 de janeiro (domingo), a partir das 18h30, na Fortaleza de São José de Macapá. A série de animação Icamiabas será uma das atrações da noite. A produção retrata os conflitos vividos pelas guerreiras indígenas na Cidade Amazônia.

A Mostra na Muralha, que passou a abrir o Festival Imagem-Movimento (FIM) desde 2017, é considerada uma das mostras mais bonitas do Brasil, tendo como tela a muralha de um dos pontos turísticos mais importantes do estado do Amapá.

A exibição é aberta ao público, ocasião ideal para reunir a família, os amigos para prestigiar o audiovisual brasileiro.



As Icamiabas

O destaque do primeiro dia de exibição do festival é uma animação cujo enredo acontece na Cidade Amazônia e tem a roteiro inspirado nas lendárias Icamiabas, indígenas de uma tribo composta somente por mulheres guerreiras que habitavam a floresta amazônica. As Icamiabas eram responsáveis por proteger a tribo de invasores.

Tendo a lenda como mote, a série homônima mostra conflitos enfrentados pelas Icamiabas para proteger a cidade em que vivem que foi inspirada em Belém do Pará. Com um mix de regionalismo e cultura pop, a série de animação consegue envolver o espectador do começo ao fim.

A série foi produzida pelo Iluminuras Estúdio e dirigida pelo amapaense Otoniel Oliveira.

Roda de Conversa

Após a exibição da série, o diretor vai participar da roda de conversa com o público. Momento para tirar dúvidas a respeito da produção, trocar experiências e conhecer melhor os caminhos da produção de animação na Amazônia.

A Mostra na Muralha tem classificação indicativa livre e acontece no dia 26 de janeiro (domingo), a partir das 18h30, no acesso principal da Fortaleza de São José de Macapá.

SERVIÇO

MOSTRA NA MURALHA

DATA: 26/01/2020

HORA: 18h30

LOCAL: Acesso principal da Fortaleza de São José de Macapá

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: Livre

