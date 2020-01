Viúva de Gugu deve receber pensão de R$ 100 mil, igual à da mãe do apresentador, decide Justiça

A Justiça de São Paulo determinou que a viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo, receba pensão de R$ 100 mil por mês.

Na decisão da 9ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o juiz ressalta que o valor é equivalente ao que Gugu destinou para o sustento de sua mãe, Maria do Céu. (…)

