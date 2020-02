Macapá 262 anos: tradição aliada à visão de futuro é meta inclusa no projeto “Macapá 300 Anos”

Neste dia 4 de fevereiro, Macapá completará 262 de muitas histórias trazidas nas lembranças do povo Tucuju. Essa história feita da mistura de povos tradicionais, negros e açorianos responsáveis pelo legado cultural vividos no extremo norte do país.

Além da sua singularidade cultural, Macapá possui aspectos naturais que devem ser explorados, como, por exemplo, o fato de ser a única capital banhada pelo rio Amazonas e estar sob a linha do Equador, e ainda, como vantagem comparativa, extensa área de proteção ambiental, o que agrega princípios de sustentabilidade ao seu desenvolvimento.

De acordo com o secretário de Planejamento da cidade, Paulo Mendes, foi desse pensamento que a prefeitura, sob o comando do prefeito Clécio Luís, elaborou o projeto “Macapá 300 Anos”. “A capital abriga 60% dos habitantes do estado, tem que ser a protagonista, a inovadora, e o projeto traz esse conceito que incorpora a visão de futuro ao conceito de Cidade Inteligente, que alia tecnologia, inovação e sustentabilidade ambiental a uma economia dinâmica e desenvolvida, um projeto desafiador para uma cidade tão jovem, pois outras cidades maiores como salvador, por exemplo, tem trabalhos parecidos”, destaca.

A plataforma visa o amplo envolvimento da sociedade, em um diálogo e responsabilidade compartilhada para a construção do futuro. Foi assim que o município deu andamento em obras como Feira Maluca, Bioparque da Amazônia, Mercado Central. Além destas, o Município desenvolve avanços em outras áreas como educação, com a construção de creches, realização de Colônia de Férias e Cantata Natalina, onde as crianças aprendem brincando. O resultado pode ser visto no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2019.

+Avanços

Educação

A Prefeitura de Macapá fez no 1º semestre de 2019 adequações e reparos na rede física de 14 escolas, revitalizou 21, sendo 7 da educação infantil e 14 do ensino fundamental, além de entrega de equipamentos e mobiliários que possibilitam o conforto para alunos e corpo docente. A prefeitura já iniciou, por meio do projeto “Macapá 300 Anos”, a implantação de aula de robótica, xadrez, em parceria com o Instituto Federal do Amapá, além da inclusão de aulas de música, inglês e francês. Realizou ainda a implantação do Proesc, informatizando a gestão escolar, e o concurso na área, que já chamou mais de 500 profissionais, empossando 408 professores na rede municipal de ensino.

Saúde

Carro-chefe da gestão comandada por Clécio Luís, a prefeitura já entregou 55 dispositivos de saúde e até o final de 2020 deverá entregar muito mais, a prefeitura manteve ainda o abastecimento regular de medicamentos e correlatos, bateu metas de vacinação e reduziu casos positivos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Administração

A prefeitura fez concursos públicos nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social. Foram mais de mil nomeações, sendo 445 na Educação, 523 na Saúde e 47 na Assistência Social, nas mais diversas especialidades como pedagogos, administradores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, entre outros.

Segurança

Dentre as conquistas na área da segurança do município, a Prefeitura de Macapá aderiu, em 2015, ao novo fardamento, seguindo o que determina a Lei n° 13.022 do Estatuto das Guardas do Brasil. Os uniformes, com padrões específicos para cada setor de atuação, passaram a fazer parte do cotidiano da corporação.

Em 2017, recebeu por meio do projeto “Crack, é possível vencer” 55 armas de eletrochoque para o auxílio da segurança. Outros dois grandes ganhos proporcionados pela gestão municipal em 2018 foram a aquisição de três viaturas adquiridas pelo Programa Calha Norte e a base móvel. O veículo, tipo ônibus, é equipado com monitores, torre com alcance de 8 metros de altura com câmeras de captação de imagens para monitorar praças e lugares públicos, além de duas viaturas, duas motocicletas.

Em 2019, a Guarda recebeu mais uma viatura tipo pick-up, totalmente equipada com grades, sirene e giroflex. Além do projeto Anjos da Guarda, fruto da parceria entre gestão e Vepma (Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas).

Gestão fiscal

A prefeitura colocou em prática a Nota Fiscal Eletrônica, a implementação da RedeSim, criou a nova Central de Atendimento ao Contribuinte, além da captação de recursos. Ainda segundo o secretário, muitos outros projetos em construção deverão ser aproveitados pela próxima gestão. “Não basta se programar para dois, três, cinco, oito anos, precisamos pensar o futuro, e esse é o principal objetivo do projeto ‘Macapá 300 Anos’. Por isso, ele é um plano construído junto com a população”, explica Mendes.

Macapá 262 anos

A cidade está em festa, as comemorações aos 262 de Macapá continuam nesta terça-feira, 4 de fevereiro, encerrando com a apresentação do artista nacional Diogo Nogueira.

