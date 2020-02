Novo coronavírus: casos suspeitos no Brasil caem de 11 para 9

Dados foram apresentados pelo Ministério da Saúde, hoje, em Brasília

O Ministério da Saúde atualizou hoje (6) as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação dos casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Agora, nove casos se enquadram na atual definição de caso suspeito para nCoV-2019, uma redução de dois casos suspeitos em relação ao informe do dia anterior.

O boletim foi apresentado durante a reunião, em Brasília, com secretários de saúde dos estados e capitais de todo o país.

As ocorrências suspeitas estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde nos seguintes estados: Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (1), São Paulo (3), Santa Catarina (1) e Rio Grande do Sul (3). O ministério também já descartou 24 casos para investigação de possível relação com a infecção humana pelo coronavírus, três casos a mais do que o boletim divulgado ontem (5).

Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios.

EBC, com informações do Ministério da Saúde

