Ao vivo: Receita anuncia regras da declaração do IR 2020

A Receita Federal concede entrevista à imprensa hoje (19) para anunciar as regras de entrega, prazos e funcionalidades do Programa da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. A coletiva ocorre no auditório do Ministério da Economia.

No ano passado, o órgão recebeu mais de 30,6 milhões de declarações dentro do prazo, o que representa um crescimento de 4,8% em relação a 2018 (29,3 milhões). A estimativa do Fisco era receber 28,8 milhões de documentos.

Acompanhe a entrevista:

Coletiva sobre Declaração de Impostos de Renda Pessoa Física 2020 AO VIVO: Ministério da Economia e Receita Federal explicam como será a declaração do imposto de renda deste ano Posted by Agência Brasil on Wednesday, February 19, 2020

