Confira as dicas para você escolher uma lavadora de alta pressão

Que tipo de sujeira pretende remover, com que frequência e qual o tamanho da área que pretende lavar? Essas são as perguntas que você precisa responder antes de começar a pesquisar qual marca pretende comprar.

As lavadoras de alta pressão servem para facilitar diversas tarefas do dia a dia. Elas podem ser usadas para lavar o carro, calçadas, paredes, telhados, muros e até para remover a gordura da parede da cozinha. Tudo isso é realizado com economia. Esse tipo de equipamento utiliza até 80% menos água.

Se você quer uma lavadora para limpar até mesmo as sujeiras mais difíceis, dê preferência para as de maior pressão. Elas podem ser usadas para limpar as ferramentas da construção civil que ficam com o concreto após um dia de trabalho dos pedreiros.

É importante observar a vazão. Ela indica a quantidade de água que sai da máquina por hora. As máquinas com maior vazão servem para limpar áreas maiores, mas têm capacidade para remover sujeiras mais leves.

Tipos de motores

Se você pretende levar a lavadora para diversos lugares diferentes observe o peso da máquina de alta pressão. Há dois tipos de motores de lavadoras de alta pressão. Os universais, mais comuns nas máquinas domésticas, são melhores para quem procura lavadoras leves, usadas com menos frequência.

O outro tipo é de indução. Esse tipo é mais durável, além de mais pesados e caras. São ideais para quem deseja utilizar o produto com muita frequência.

