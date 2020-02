Rio de Janeiro espera a visita de 1,9 milhão de turistas no carnaval

Ocupação hoteleira para o período é de 89%

A prefeitura do Rio de Janeiro trabalha com a perspectiva de 1,9 milhão de turistas no carnaval deste ano. Ao todo, incluindo cariocas e turistas nacionais e estrangeiros, em torno de 7 milhões de pessoas curtirão o carnaval na cidade, gerando movimentação econômica no município de mais de R$ 4 bilhões.

De acordo com a última prévia da pesquisa de ocupação hoteleira, divulgada pelo Sindicato dos Meios de Hospedagens do Município (Hotéis Rio), o otimismo domina o setor para o carnaval de 2020. A média geral na cidade é de 89% de quartos vendidos. Na zona sul, onde ficam os hotéis mais procurados, 95% dos quartos já estão reservados para o feriado prolongado. No réveillon, considerado o melhor dos últimos tempos, a ocupação fechou próxima de 100%.

Os bairros do Flamengo, na zona sul; Barra da Tijuca, na zona oeste; e o centro do Rio aparecem em seguida na preferência dos foliões, com ocupação de 93%, 80% e 74%, respectivamente.

A maioria dos hóspedes, 77%, é nacional. Eles são oriundos principalmente de São Paulo, Minas Gerais e do próprio estado do Rio de Janeiro. Os estrangeiros respondem por 23% das reservas, liderados por argentinos e chilenos.

Já no interior fluminense, pesquisa da Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) revela que a ocupação média para o carnaval está em torno de 81%. O estudo se baseia nas reservas confirmadas até o momento e indica que os municípios mais procurados para o feriado são Petrópolis (91,33%), Armação dos Búzios (87,67%), Nova Friburgo (87,50%) e Itatiaia – Mauá e Penedo (86,46%).

Transatlânticos

Quatro navios ficam atracados no Píer Mauá no próximo sábado (22), trazendo 12 mil foliões para as festas. A perspectiva é que os turistas injetem mais de US$ 8 milhões na economia da cidade, somente na semana do carnaval.

O gerente de Operações do Píer Mauá, Alexandre Gomes, informou que de amanhã (21) até terça-feira (25), mais de 27 mil turistas desembarcam no Rio em nove transatlânticos, sendo cinco internacionais. Gomes observou que nessa temporada, o Píer Mauá está recebendo o maior número de navios internacionais dos últimos 20 anos.

Os únicos transatlânticos que aportam na capital fluminense no sábado (22) e permanecem até o dia 25 são o Celebrity Eclipse e o Azamara Pursuit. Os demais ficam apenas um dia ou partem no domingo (23) ou na segunda-feira (24).

Para recepcionar os turistas, o Píer Mauá promoverá ação a partir deste sábado (22) com um grupo de passistas e ritmistas, que darão as boas vindas aos estrangeiros.

Logística

Alexandre Gomes informou que para que tudo transcorra da melhor forma possível, sem incidentes, a logística é bem intensa nesses dias. O planejamento prévio foi feito em parceria com vários órgãos, entre os quais a Guarda Municipal, o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTUR), a Polícia Militar do estado, a prefeitura carioca, a Empresa Municipal de Turismo (Riotur), a Companhia Docas do Estado do Rio de Janeiro (CDRJ), Corpo de Bombeiros Militar do estado (CBMERJ), Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio), entre outros.

Alexandre Gomes ressaltou que desde a inauguração do Boulevard Olímpico, em 2016, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, nenhuma ocorrência de furto ou roubo foi registrada nas imediações do terminal, que envolve também o centro histórico. O gerente lembrou ainda que o Píer Mauá foi eleito sete vezes o melhor terminal de passageiros da América do Sul, pelo World Travel Awards, considerado o Oscar do turismo mundial. O local firmou parceria também com o VLT, a roda gigante da Praça Mauá e o Aquario, para dar mais comodidade aos visitantes.

A previsão é que durante todo o mês de fevereiro, o Rio de Janeiro receba mais de 100 mil turistas vindos em 12 transatlânticos, dos quais quatro retornarão à cidade outras vezes.

