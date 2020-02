Cinco habilidades que são tendências para o mercado de trabalho em 2020

A Spring Professional, especialista em recrutamento de nível sênior, apresenta as características profissionais necessárias para ter sucesso profissional em 2020.

De acordo com Ricardo Rocha, diretor-executivo da Spring (http://www.springlatam.com/BR/ ), as habilidades comportamentais estão sendo cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho, principalmente devido ao impacto da adoção da tecnologia.

Confira o que os empregadores buscam em relação ao comportamento dos seus funcionários.

Inteligência emocional

Há uma preocupação muito grande com o impacto da inteligência artificial no futuro do trabalho, mas a inteligência emocional ainda é um fator importante nas relações profissionais. Com a tendência cada vez maior de diversidade nas organizações, ambientes multiculturais e maior interação entre áreas e departamentos, a maneira com que um profissional se relaciona e reage às situações do dia a dia é determinante no mundo corporativo e mercado de trabalho em geral, ainda mais em funções de gestão e liderança, por gerenciar perfis cada vez mais distintos, muitas vezes de gerações diferentes.

Para desenvolver essa habilidade, é preciso, acima de tudo, desenvolver o autoconhecimento: como lida com as próprias emoções, como rege a situações de stress, como se relaciona em grupo, etc., pois essa reflexão constante permitirá que enfrente seus desafios profissionais de forma mais equilibrada.

Criatividade

Esta é outra habilidade que permitirá aos profissionais se diferenciarem no mercado de trabalho. Robôs podem ser excelentes executores, mas a capacidade de inovar, trazer soluções ou enxergar uma abordagem diferente sobre determinado problema são características marcantes que diferenciam os humanos das máquinas.

Além disso, a tecnologia não é inimiga, e pode ser inclusive utilizada para viabilizar a criatividade. Veja o exemplo dos aplicativos de mobilidade: uma ideia extremamente inovadora, mas que só foi possível ser colocada em prática após a disseminação de smartphones.

E como desenvolver criatividade? A base de tudo é a informação e execução. É importante para se cercar de referências, exemplos de cases de sucesso, enfim, fontes que sirvam de inspiração. Mas muitas pessoas, teoricamente criativas, param no campo das ideias. É preciso ter capacidade de execução, criar protótipos, testar o modelo.

