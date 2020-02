Marinha confirma vazamentos em navio com minério de ferro da Vale

Embarcação está encalhada próximo ao litoral do Maranhão

A Marinha do Brasil confirmou que o navio Stellar Banner, que transporta minério de ferro da empresa Vale, tem dois vazamentos identificados na sua dianteira. O navio está parcialmente submerso em região próxima ao litoral do Maranhão, segundo a Marinha, encalhado. O navio tem bandeira das Ilhas Marshall, um país da Oceania, e tinha como destino a cidade de Qingdao, na China.

“[…] o Navio Mercante “Stellar Banner”, que carregava minério de ferro da Vale, apresentou um problema, ainda não identificado, nas proximidades da boia nº 1 no canal da Baía de São Marcos-MA, cerca de 32 milhas do Farol de Santana. O incidente ocorreu no dia 24, por volta das 21h30. Foram identificados dois vazamentos avante da embarcação. No momento, o Navio encontra-se encalhado”, afirmou a Marinha, em nota.

Quatro rebocadores seguiram para o local, onde devem coletar maiores informações do ocorrido e prestar apoio, caso necessário. Além disso, a Vale enviou para o local um rebocador com material para conter possíveis danos ambientais, no caso de haver possibilidade de vazamento da carga. A tripulação do Stellar Banner está a bordo dos rebocadores.

A Marinha instaurou um inquérito administrativo para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido. Um representante da Vale, da empresa Ardent Global, e a Autoridade Portuária local se reuniram na manhã de hoje (26) para discutir a apresentação do Plano de Salvatagem. A Ardent Global foi contratada pela empresa autorizada a fazer o transporte da embarcação.

