Indicador de incerteza da economia sobe em fevereiro

Índice atinge 115,1 pontos, o maior nível desde setembro de 2019

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), voltou a subir em fevereiro e atingiu 115,1 pontos, o maior nível desde setembro do ano passado, quando estava em 116,9. Os dados foram divulgados hoje (28), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre).

A pontuação está perto da média dos últimos cinco anos: 115 pontos. Por se situar acima dos 110 pontos em praticamente todos os meses desde julho de 2015, o índice está um patamar considerado elevado.

A FGV avalia que, nos últimos meses, o índice foi impactado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, pelo conflito entre Estados Unidos e Irã e pelo avanço da epidemia de coronavírus na Ásia e na Europa.

A alta de 2,2 pontos em fevereiro se deu nos dois componentes do índice. O componente Mídia, que mede as notícias sobre a incerteza na economia na imprensa, contribuiu com 1,2 ponto para o aumento.

O outro ponto de acréscimo se deve às previsões dos analistas econômicos ouvidos na pesquisa Focus do Banco Central, que projeta números para a taxa de câmbio, a taxa Selic e a inflação. Essas avaliações são contabilizadas no componente Expectativas do indicador.

